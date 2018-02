Frauenteams der USA und Kanada erneut um Eishockey-Gold

Die USA und Kanada kämpfen zum dritten Mal in Serie um die olympische Goldmedaille im Frauen-Eishockey. Das US-Team gewann am Montag das erste Halbfinale gegen Finnland klar mit 5:0 (2:0,2:0,1:0) und zog damit ins Endspiel am Donnerstag ein. Titelverteidiger Kanada erreichte anschließend ebenfalls mit einem 5:0 (1:0,1:0,3:0) gegen die Olympischen Athletinnen aus Russland das Finale.

Sowohl 2010 als auch 2014 hatte Kanada das Olympia-Endspiel gegen die USA gewonnen. Das Spiel um Bronze zwischen Finnland und dem OAR-Team findet bereits am Mittwoch statt. Kanadas Frauen haben es seit der Einführung ins Olympische Programm 1998 immer bis ins Endspiel geschafft, wobei die Ahornblätter viermal triumphierten. Nur bei der Premiere in Nagano setzten sich die USA durch, ins Finale schafften es außerdem noch die Schwedinnen in Turin 2006. (APA)