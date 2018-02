Für Prock und ÖRV war Gleirscher-Gold "historisch"

Jahrelang ist Markus Prock selbst jenem Olympia-Gold nachgelaufen, hat sich an Georg Hackl 1992 und 1994 zweimal die Zähne ausgebissen. Der zweifache Silbermedaillengewinner ist nun als ÖRV-Sportdirektor mitverantwortlich dafür, dass es 50 Jahre nach Manfred Schmid durch David Gleirscher endlich das heiß ersehnte Olympia-Gold im Herren-Einsitzer gab.

"Es war ein historischer Tag für uns. Wir haben immer wieder bei den Herren Medaillen gewonnen, ob das ich war oder Markus Schmidt, Gold ist uns immer verwehrt geblieben. Darum freut es uns ganz besonders", meinte Prock am Montag, dem Tag nach dem dramatischen Finish im Olympischen Eiskanal von Pyeongchang/Alpensia.

Der eigene Topfavorit Wolfgang Kindl sei nach einem großen Fehler im ersten Lauf aus dem Rennen gewesen. "Und dann ist David in die Bresche gesprungen. Das Gold glänzt doppelt und es freut mich auch für die Familie Gleirscher", sagte der zehnfache Weltcup-Gesamtsieger, der mit Vater Gerhard Gleirscher selbst noch im Team war. "Ja, wir waren einige Male gemeinsam bei den Spielen dabei."

Dass die Medaille gleich aus Gold ist, dafür hatte zuvor ein dramatisches Rennen gesorgt. Gleirscher hatte mit Bahnrekord begonnen und fiel in den Läufen zwei und drei sukzessive von Rang eins auf zwei und drei zurück. Doch dann schaffte der Familienvater trotz Schwierigkeiten in der berüchtigten Kurve neun den Sprung an die Spitze. Natürlich auch, weil Topfavorit Felix Loch, der als Führender und Letzter in die Bahn gegangen war, patzte. Auf dem Weg zum dritten Olympia-Gold en suite unterlief dem Deutschen in Kurve 9 ein schwerer Fehler, Loch fiel sogar noch auf Rang fünf zurück.

Für die weiteren Wettkämpfe bedeutet dies natürlich enormen Rückenwind. Mit Gold in der Tasche können die Rodlerinnen und Rodler aus Österreich befreit in ihre Bewerbe starten. "Es ist sehr viel Druck von uns gefallen. Unsere Doppelsitzer können natürlich auch eine Medaille holen, sie können jetzt locker drauflos fahren", so Prock. Diese sind nach den Damen (Montag, Dienstag) am Mittwoch im Einsatz, am Donnerstag hat der ÖRV im Teambewerb durchaus auch noch Edelmetall-Möglichkeiten.

Cheftrainer Rene Friedl freute sich ebenfalls über den Gold-Coup. Der Deutsche blickt auf eine bereits sehr erfolgreiche Zeit beim ÖRV zurück. "Wir haben es geschafft, seit 13 Jahren zu jedem Saisonhöhepunkt eine Medaille zu machen, egal ob WM, EM oder Olympia", sagte Friedl. Man habe jedes Jahr die Hausaufgaben gemacht und gezeigt, dass man auch in Sachen Förderungen ein verlässlicher Partner für den österreichischen Sport sei, sagte er im APA-Gespräch.

Das Erfolgsgeheimnis? "Es ist ein Zusammenspiel des gesamten Teams: Tobias Schiegl mit dem Karl Brunner, die hier die Geräte sicherlich super eingestellt haben. Thorsten Flath, der die Leute athletisch vorbereitet hat, letztendlich ich, der in allen Bereichen Material, Organisation oder an der Bahn ist, wir sind ein super Team. Wir versuchen den Athleten ein Top-Umfeld zu gestalten und letztlich zahlt sich das auch aus."

Die Kurve 9 allein sei es auch wieder nicht im Alpensia Sliding Center. "Es geht darum, den Speed auf der ganzen Bahn mitzunehmen. Das hat David in den Lehrgängen oder auch im Weltcup gezeigt, dass er hier sehr schnell fahren kann."

Friedl hob die besonderen Bedingungen bei Olympia mit vier Läufen hervor. "Vier Läufe mit einer Nacht dazwischen, das ist eine besondere Anspannung, wenn man drüber schlafen muss." Gleirscher hatte sich ja buchstäblich in letzter Minute für Südkorea qualifiziert. "David hat das Ticket im letzten Rennen für sich gelöst. Wir haben letztlich unseren Olympiasieger ins Boot geholt."

Dabei hatte Gleirscher nicht nur rosige Zeiten als Rodler erlebt. "David hat viele Rückschläge erlitten, vergangenes Jahr hatte er einen schweren Sturz in Königsee und ist Krankenhaus aufgewacht", erinnerte Friedl. Da habe Gleirscher sicher seine Zweifel gehabt. Aber: "Das zeichnet Olympiasieger aus, die sich aus dem Tal nach oben kämpfen."

Das gilt wohl auch für Felix Loch, der den angestrebten Gold-Hattrick ja verpasst hat. Er will mit dem fünften Platz seine Olympia-Karriere noch nicht an den Nagel hängen und auch bis 2022 in Peking weitermachen. "Darüber brauchen wir nicht reden, mit 28 habe ich schon noch ein paar Jahre vor mir", sagte er.

