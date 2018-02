Gasser, Iraschko-Stolz und Ski-Damen kämpfen um Medaillen

Sofern es das Wetter zulässt, könnte sich Österreichs Medaillensammlung bei den Olympischen Winterspielen am Montag deutlich erweitern. Im Mittelpunkt steht Snowboard-Ass Anna Gasser, die im Slopestyle-Bewerb in Bokwang nach einer der begehrten Farben greift (ab 2.00 MEZ). Skispringerin Daniela Iraschko-Stolz ist von der Normalschanze (13.50 Uhr) ebenfalls eine Anwärterin auf Edelmetall.

Nur Außenseiterchancen haben Österreichs Ski-Damen im Riesentorlauf (2. Durchgang ab 5.45 Uhr). Im Biathlon stehen die Verfolgungsrennen an, bei den Herren darf sich Julian Eberhard berechtigte Hoffnungen machen (13.00 Uhr). Der Salzburger war am Sonntag im Sprint als Vierter nur hauchdünn an der Bronzemedaille vorbeigeschrammt.

