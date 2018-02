Gasser und Matt genossen bei Siegerehrung besonderen Moment

Österreichs erste Medaillengewinner der letzten Olympia-Woche der Spiele in Pyeongchang haben am Donnerstagabend (Ortszeit) ihre verdienten Auszeichnungen in feierlichen Zeremonien erhalten. Zunächst war Snowboarderin Anna Gasser mit Gold für ihren Big-Air-Triumph an der Reihe, es folgte Michael Matt mit Bronze für Rang drei im Herrenslalom. Die Nordischen Kombinierer werden am Freitag geehrt.

SN/APA/HANS KLAUS TECHT Gasser: "Das ist sicher mein größter Erfolg bis jetzt"