Gebäude in Gangneung in Brand geraten

In der Nähe einer Athletensiedlung und des Mediendorfes für die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang ist am Donnerstag ein Feuer in einem Apartmenthaus ausgebrochen. Die Bewohner wurden über ein Notfallsystem über das Smartphone von dem Feuer informiert. Gefahr bestand allerdings keine - mit dem Alarm wurden die Leute lediglich gebeten, die Gegend zu meiden.

SN/APA (AFP)/BRENDAN SMIALOWSKI Vom Mediendorf aus war eine gro§e Rauchwolke zu sehen