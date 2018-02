Gleich mehrere norwegische Rekorde am Schlusstag

Norwegen hat am Schlusstag der XXIII. Olympischen Winterspiele in Pyeongchang gleich mehrere Rekorde verbessert. Durch den Sieg von Marit Björgen im abschließenden Bewerb über 30 km Langlauf im klassischen Stil schlossen die Skandinavier das Großereignis mit je 14 Gold- und Silber- sowie 11 Bronze-Medaillen ab. Das ergab in Summe 39 Stück und damit zwei mehr als die US-Ausbeute im Jahr 2010.

SN/APA (AFP)/FRANCK FIFE Marit Björgens Sieg für die Geschichtsbücher