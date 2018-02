Gold, Gold, Gold - warum Norwegen bei den Olympischen Spielen abräumt

Norwegen ist das dominierende Land bei diesen Spielen - dabei blieb man noch 1988 in Calgary ohne Goldmedaille. Was sich seither verändert hat, erklärt Kjetil-Andre Aamodt.

30 Medaillen bisher, davon elf in Gold: Norwegen ist neben Deutschland die Wintersport-Großmacht Nummer eins bei diesen Spielen.

Der große Unterschied: Deutschland hat fast 80 Millionen Einwohner, Norwegen ist mit 5,2 Millionen Einwohner und nur 13 Einwohnern pro Quadratkilometer eines der am dünnsten besiedelten Länder der Welt.

Langlauf, Biathlon, Skispringen sind die traditionellen Sportarten der Norweger. Marit Björgen, Ole Einar Björndalen und Björn Dählie sind oder waren darin Seriensieger.

Aber auch im alpinen Skisport ist Norwegen längst eine Großmacht geworden: Ragnhild Mowinckels Silber war am Mittwoch bereits die sechste Alpin-Medaille für Norwegen bei diesen Spielen.

Dazu kommen jetzt immer mehr Sportarten: Havarad Lorentzen hat hier Gold über 500 Meter im Eischnelllauf gewonnen, auch Norwegens Eishockey-Nationalteam, viele Jahre unter oder auf dem Niveau des österreichischen Teams, hat sich als fixer Bestandteil sowohl der A-Gruppe als auch bei Olympischen Spielen etabliert.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Kjetil-Andre Aamodt.

Da stellt sich die Frage: Wie machen das die Norweger nur? Das wollten wir von einer norwegischen Sportlegende wissen: Der Skirennläufer Kjetil-Andre Aamodt hat in seiner Karriere die unglaubliche Zahl von 20 Einzelmedaillen bei Großereignissen gewonnen, darunter vier Mal Olympia-Gold und fünf Weltmeistertitel. Über die Frage muss er zunächst schmunzeln.

"In Norwegen ist es acht Monate lang Winter, was sollen wir da sonst machen?", sagt er. Also eine logische Folge? Nein, bei weitem nicht. 1988 endeten die Olympischen Spiele in Calgary für Norwegen mit einem echten Desaster: Nur fünf Medaillen gab es insgesamt, keine einzige davon in Gold.

Dann gab es eine tiefgreifende Reform. Über den norwegischen Fachverbänden wurde "Olympiatoppen" eingezogen, eine Dachorganisation, die eng mit dem Olympischen Komitee und der norwegischen Hochschule für Sportwissenschaften zusammen arbeitet und den Verbänden auch Trainingsunterstützung in verschiedenen Bereichen anbietet. Aamodt: "Wenn morgen Svindal oder Jansrud aufhören, wissen wir sehr wohl, was es bedarf, um diese Erfolge wieder zu erzielen."

SN/APA/AFP/FABRICE COFFRINI Goldschürfer: Andre Forfang, Robert Johansson, Andreas Stjernen and Daniel Andre Tande. SN/gepa pictures/ matic klansek Goldschürferinnen: Ingvild Flugstad Oestberg, Astri Uhrenholdt Jacobsen, Ragnhild Haga und Marit Björgen.

Auf dem Weg dorthin zählt aber ganz etwas anderes: "Die Eltern sind der Schlüssel im Sport", sagt Aamodt. "In Norwegen ist es selbstverständlich, dass die Eltern ihre Kinder zum Sport bringen, weg von Computer und Handy." Denn: "Das goldene Zeitalter auf dem Weg zum Sportler ist von acht bis zwölf Jahren. Da wird der Grundstein gelegt."

ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel hat neulich sinngemäß gemeint, dass wir im Langlauf in Österreich nie eine breite Spitze haben werden, weil die meisten jungen Sportler eben zum Alpinsport tendierten. In Norwegen ist genau das Gegenteil der Fall - aber für Aamodt ist das ohnedies unerheblich. "Das ist die falsche Herangehensweise. Es zählt nicht die Quantität im Team, es zählt die Qualität", sagt der Norweger, der hier seit vielen Jahren als Kommentator für das norwegische Fernsehen arbeitet.

Mit dem gewaltigen Budget des ÖSV (63 Millionen in dem Winter, davon drei Millionen Euro aus Förderungen) kann Norwegen nicht mithalten. "Aber Geld ist nicht alles. Es hilft, aber es entscheidet nicht über den Erfolg. Wenn man das Geld den Leuten mit der falschen Einstellung und den falschen Wertvorstellungen gibt, ist es beim Fenster hinausgeworfen," sagt Aamodt. Daher lege man bei "Olympiatoppen" sehr viel Wert auf die Entwicklung der Sportler. "Es ist ein Geben und Nehmen. Sie haben auch ein klare Anforderungen, die sie erfüllen müssen."