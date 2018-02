Gold war schon beim Zielsprung im Kopf

Aus Rückschlägen viel gelernt: Das brachte Matthias Mayer sein zweites Gold nach 2014.

Der letzte Joker stach: Als Österreichs Speed-Herren schon die totale Pleite gedroht hat, da hat der letzte ÖSV-Läufer das Ruder doch noch herumgerissen - und wie : Mit einer nahezu perfekten Fahrt sicherte sich Matthias Mayer Gold im Super G und ist nun der zweite Sportler nach Aksel Lund Svindal, der bei Olympia Gold in Abfahrt und Super G geholt hat. Dass es Gold werden könnte, hat er gespürt: "Im Zielsprung habe ich mir gedacht: Das kann sich ausgehen."

Für Matthias Mayer war das der vorläufige Schlusspunkt unter einer langen Geschichte, die vor vier Jahren in Sotschi begonnen hat. Damals gewann er völlig unerwartet Gold (er hat ja zuvor auch im Weltcup noch nicht gewonnen) und erlebte "alles wie auf einer Welle". Dann kamen vier Jahre, in denen Mayers Karriere ebenso wie auf einer Welle dahinging - in schneller Abfolge hinauf und hinunter. Immer wieder plagten ihn körperliche Probleme, erst eine Rückenverletzung, dann der böse Sturz von Gröden samt Wirbelbruch, der eigentlich bis heute ein einschneidendes Erlebnis ist. Als er im Vorjahr wieder fit war, hat es sportlich nicht funktioniert. "Im Vorjahr ist im Weltcup wenig zusammengelaufen, vor allem im Super G hat es gar nicht funktioniert." Mayer war aber keiner, der mit der Situation gehadert hat, ganz im Gegenteil: "Ich habe auch viel daraus gelernt."

Im letzten Sommer begann für ihn die Vorbereitung auf Olympia, in der er sich auch an Sotschi 2014 orientiert hat. "Olympia ist mir extrem wichtig. Ich habe die ganze Vorbereitung eigentlich sehr fokussiert bestritten, habe mich durch nichts ablenken lassen."

Das war der eine Schlüssel zum Erfolg. Der zweite war wohl seine Lockerheit. Die kann man sich vor so einem wichtigen Rennen wünschen, man kann darauf hoffen, man kann sie aber auf keinen Fall erzwingen. Das mussten die drei anderen Österreicher in Abfahrt und Super G hinnehmen. Bei Vincent Kriechmayr und Max Franz fehlte diese komplett, vor allem Mayers Kärntner Landsmann Franz fuhr fast mit dem Messer zwischen den Zähnen. Mit der Lockerheit ist Mayer in den Bewerb gegangen und hatte ein lapidares Ziel. "Ich wollte eigentlich nur gut Ski fahren."

Dass er sich auf das Skifahren fokussieren konnte, das war auch eine besondere Leistung von ihm und seinem Umfeld. Denn am Dienstag kam er im Kombinationsslalom zu Sturz, prallte mit einem Pistenarbeiter zusammen und erlitt eine schmerzhafte Hüftprellung samt Bluterguss. "Ich bin von der Piste direkt auf den Massagetisch, habe auch ernsthaft darüber nachgedacht, die Abfahrt auszulassen." Die Physiotherapeuten um Martin Schlatterer haben Mayer fit bekommen, "obwohl es für ihn schmerzhaft war". Mama Margret wunderte sich weniger: "Er ist recht schmerzresistent."

Ein bemerkenswertes Detail erinnert an einen anderen Maier: Hermann Maier stürzte am 13. Februar 1998 schwer und gewann am 16. Februar Olympiagold im Super G. Auch Mayer stürzte am 13. Februar - und gewann am 16. Februar 2018 Gold im Super G. "Ich wurde die letzten Tage öfters darauf angesprochen und habe mir erst gedacht: So ein Blödsinn. Aber es ist tatsächlich so gekommen."

ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel behielt dennoch den Überblick: "Nein, nein, so wie einst Hermann ist er nicht geflogen. Aber das ändert nichts daran, dass er ein ganz Großer des heimischen Skisports ist."

(SN)