Gram will mit "Heimvorteil" in Halfpipe bestehen

Ski-Freestylerin Elisabeth Gram gibt am Montag ihr Olympia-Debüt in der Halfpipe. Der Einzug in das Finale der Top Zwölf in Bokwang wäre eine große Überraschung, die 21-jährige Tirolerin hat sich aber klar qualifiziert und erwartet einiges von sich. "Die Halfpipe ist top in Schuss", machte die Weltcup-Sechste von Dezember in Secret Garden (China) der Grundlage ihre sportlichen Tun ein Kompliment.

SN/APA (AFP/Getty)/Sean M. Haffey Elisabeth Gram bei der Arbeit