Grübeln im Springer-Team - Kraft "ratlos"

Die österreichischen Skispringer stehen wie 2014 nach ihren zwei Olympia-Einzelbewerben mit leeren Händen da. Von der Großschanze gelang es Michael Hayböck am Samstag nicht, den zweiten Zwischenrang in eine Medaille umzumünzen, er wurde Sechster. Im Teambewerb gab es in Sotschi noch Silber, doch in Pyeongchang wäre Edelmetall für das Quartett von Cheftrainer Heinz Kuttin wahrlich eine Sensation.

SN/APA (AFP)/HELMUT FOHRINGER Kraft hat derzeit kein Rezept