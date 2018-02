Guggenberger hofft im Skeleton auf Top-Ten-Platz

Seine Freundin Janine Flock ist Österreichs große Medaillenhoffnung für die Olympischen Skeleton-Bewerbe in Pyeongchang. Doch den Anfang macht bei den Herren Matthias Guggenberger. Am Donnerstag (02.00 Uhr MEZ) und Freitag stehen die insgesamt vier Läufe der Herren auf dem Plan, Guggenberger geht in seine dritten Spiele.

SN/APA/HANS KLAUS TECHT Matthias Guggenberger im Eiskanal von Pyeongchang