Alessandro Hämmerle hat als bester ÖSV-Vertreter den Sprung in das Finale des olympischen Snowboard-Cross-Bewerbs als Fünfter seines Halbfinales verpasst. Der Vorarlberger kämpft damit um die Ränge sieben bis zwölf. Seine Kollegen Lukas Pachner und Hanno Douschan scheiterten am Donnerstag bereits im Achtelfinale, für Markus Schairer war im Phoenix Park in Bokwang eine Runde später Schluss.

SN/APA (Fohringer)/HELMUT FOHRINGER Der Vorarlberger fährt nun im kleinen Finale