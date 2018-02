Halfpipe: Andreas Gohl schaffte Qualifikation für Finale

Erwarten durfte man es nicht, gehofft hatte man es freilich: Mit Andreas Gohl schaffte es einer aus Österreichs Halfpipe-Trio in das Finale der Top Zwölf am Donnerstag bei den Olympischen Spielen in Südkorea. Der in Vorarlberg geborene Ski-Freestyler musste bis zum letzten Konkurrenten zittern, ehe der Aufstieg als Zwölfter feststand. Teamkollege Marco Ladner freute sich "wie ein Bruder" mit.

