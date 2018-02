Hanyu erneut mit Eiskunstlauf-Titel - 1000. Winter-Gold

Die am Samstag vergebene 1.000 Goldmedaille in der Geschichte Olympischer Winterspiele ist nicht nur wegen dieses Jubiläums eine historische gewesen. Yuzuru Hanyu holte sich am Samstag den Titel im Eiskunstlauf der Herren und wiederholte damit seinen Triumph von Sotschi 2014. Zweimal Gold in diesem Bewerb en suite hatte zuletzt der US-Amerikaner Dick Button 1948 und 1952 geschafft.

SN/APA (AFP)/MLADEN ANTONOV Der Japaner ist nun doppelter Olympiasieger