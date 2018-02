Hauser im Biathlon-Sprint um gute Ausgangsposition

Lisa Theresa Hauser will bei den Olympischen Spielen ihre bisherigen Saisonergebnisse übertreffen und einen Top-Ten-Platz erreichen. Im ersten ihrer fünf geplanten Bewerbe, dem Sprint am Samstag (12.15 Uhr/live ORF), erwartet sie das selbst jedoch noch nicht. "Das wird sehr schwierig, aber ich will mir eine gute Ausgangsposition schaffen für die Verfolgung", sagte die Tirolerin in Pyeongchang.

SN/APA (Gindl)/BARBARA GINDL Die 24-Jährige gilt als sichere Schützin