Hengster mit "Betsy the Beast" im Damenbob um Top-Platz

Im Damenbob gibt es für Österreich bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang eine Premiere. Erstmals sind ab Dienstag zwei rot-weiß-rote Schlitten im Zeichen der Fünf Ringe vertreten. Angeführt wird das Team von Österreich eins mit Christina Hengster und Valerie Kleiser. Die "Flachländerin" Katrin Beierl gibt mit Victoria Hahn ihr Olympia-Debüt.

Den 15. Platz von Sotschi 2014 möchte Christina Hengster in Pyeongchang toppen. In den ersten Trainingsläufen habe sie sich sehr wohlgefühlt. "Für mich ist das Gefühl sicherlich besser als im März", erklärte die Tirolerin bei einer Pressekonferenz im Austria House im Vorfeld ihres Wettkampfes. In der Weltcup-Saison steht als bestes Ergebnis ein vierter Platz von Altenberg zu Buche.

Bei der Generalprobe im März 2017 kam sie - damals noch mit Anschieberin Sanne Dekker - auf Platz zwölf. Auch Nationaltrainer Manfred Maier ist mit den ersten Trainingsleistungen von Bob Österreich eins happy: "Ich denke, die Christina hat sich sofort gut zurecht gefunden." In den ersten offiziellen Trainings war Hengster einmal Vierte, drei weitere Male blieb sie außerhalb der Top 10.

Das Material der 32-Jährigen würde im Olympia-Eiskanal gut laufen. "Ich denke, dass wir mit unserem Material sehr schnell sein können", spricht Hengster über ihren Schlitten, der den klingenden Namen "Betsy the Beast" trägt. Wichtig sei vor allem die Auswahl der richtigen Kufen.

Die Gelegenheit, den seit 2015 benutzten Bob auszutauschen, hätte zwar in diesem Winter bestanden, schließlich blieb Österreichs Nummer-eins-Bob aber doch beim alten Material. "Wenn ich auf das neue Material umgestiegen wäre, hätte ich das für mich noch besser abstimmen müssen. Ich habe meinem alten Material vertraut", schilderte die routinierte Pilotin den Entscheidungsprozess.

Ihre 25-jährige Anschieberin Valerie Kleiser geht erstmals bei Olympia an den Start. Der Rahmen sei für sie "sehr aufregend". Die Bahn empfindet die Debütantin als herausfordernd: "Die Bahn hat sicher so ihre Tücken", so Kleiser, bei der die Nervosität langsam ansteigt. "Ab und zu kommen schon Gedanken, wo ich ein bisschen nervös werde. Es ist ja ein großes Event und das pusht einen."

Für Bob Österreich zwei geht es in erster Linie darum, Erfahrung zu sammeln. Unter 20 Schlitten kamen Katrin Beierl und Victoria Hahn in den bisherigen Trainings einmal als Zehnte ins Ziel, komplettiert von drei 18. Plätzen. Die 24-jährige Pilotin und Ex-Leichtathletin fand sich im Olympiakurs laut Coach Maier nicht auf Anhieb zurecht. "Die Kati hat noch die eine oder andere Problemstelle. Aber das kriegen wir in Griff", betonte der Tiroler.

Beierl ist in erster Linie froh, bei Olympia im Gegensatz zur Generalprobe im Vorjahr mit eigenem Material an den Start gehen zu können. "Wir sind damals mit einem geliehenen koreanischen Schlitten gefahren. Wir durften jetzt die ersten Fahrten mit dem eigenen Material machen. Das ist schon um einiges feiner", erklärte die Niederösterreicherin, deren Schlitten keinen Kosenamen trägt.

Im Weltcup fuhr Beierl mit Platz fünf in Winterberg ihr bestes Resultat ein. Das sei für Pyeongchang zu hochgegriffen. "Vier gute Läufe sind das Ziel. Wenn wirklich alles passt, dann könnte es Richtung Top 12 vorgehen", lautet die Marschroute.

Katrin, die bei der Junioren-WM heuer in St. Moritz als Vierte eine Medaille knapp verpasst hat, ist nicht die erste ihrer Familie, die in Südkorea einen Olympia-Wettkampf bestreitet. Ihre Mutter Ulrike Kleindl nahm 1988 bei den Sommerspielen in Seoul im Weitsprung teil. Vater Michael war einst Hammerwerfer und auch im Bobsport aktiv.

Mit Beierl im Bob sitzt Victoria Hahn. Die ebenfalls 24-Jährige kämpfte in den ersten Tagen nach der Ankunft in Südkorea mit dem Jetlag. "Die ersten Trainings waren für mich etwas schwierig, weil ich extreme Probleme mit dem Schlafen gehabt habe", erzählte sie.

Der Kampf um die Medaillen wird wohl von den Bobs aus Kanada, den USA und Deutschland ausgetragen, wie auch die Trainings bestätigten. Die zweifache Olympiasiegerin Kaillie Humphries (CAN) brachte es im Weltcup ebenso wie die Deutsche Stephanie Schneider auf drei Erfolge. Die US-Ladies Elana Meyers Taylor und Jamie Greubel Poser gewannen je ein Rennen.

Eine ähnlich große Sturzgefahr wie bei den Rodlern besteht im Alpensia Sliding Centre im Bob nicht. "Es gibt aber trotzdem genügend Möglichkeiten, Fehler einzubauen. Die werden dann mit Zeitrückstand bestraft", erklärte Hengster. Entscheidend werde neben der ominösen Kurve neun auch die Zwei sein. Der Bewerb wird in vier Durchgängen ausgetragen, je zwei davon am Dienstag und Mittwoch.

