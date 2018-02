Herren-Cheftrainer Puelacher: "Typisch Marcel"

"Was da abgelaufen ist, das ist typisch Marcel. Wenn es darum geht, die Leistung abzurufen, dann ist er voll da." Herren-Rennsportleiter Andreas Puelacher konnte die Leistung des Salzburgers Skirennläufers Marcel Hirscher nicht genug loben, die diesen zum Kombinations-Olympiasieger in Jeongseon gemacht hat.

Hirscher sei eine sehr gute Abfahrt gefahren und habe im Slalom einen Wind gehabt, dass er die Ski nicht mehr gesehen habe. "Der Wind hat ihn von oben bis unten begleitet. Ich dachte mir, das darf nicht wahr sein. Da bin ich ein bisserl nervös geworden, denn ein Einfädler passiert ganz schnell, wenn man nichts sieht. Aber er hat es mit Bravour gemeistert", sagte Puelacher zur APA.

Schade fand er Rang vier für Marco Schwarz. "Weil ein vierter ist immer ein undankbarer Platz und tut ein bisserl weh. Die Abfahrt war gut, aber im Slalom ist leider der erste Teil nicht so gut gelaufen. Ich bin sehr zufrieden mit seiner Leistung, die 33 Hundertstel kann man überall suchen." So viel fehlten auf Platz drei. In Hinblick auf die kommenden Weltmeisterschaften 2019 in Aare sei diese Leistung aber vielversprechend.

