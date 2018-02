Hirscher-Trainer Pircher: "Mir sind die Tränen heruntergelaufen"

Überwältigt von seinen Gefühlen zeigt sich nach Marcel Hirschers Triumph sein Trainer Michael Pircher. Hirscher selber freut sich, dass er cool geblieben ist und nun eigentlich nach Hause fahren könnte.

Überwältigt von seinen Gefühlen zeigt sich Michael Pircher, der Trainer von Marcel Hirscher: "Die ersten Gefühle waren so, dass mir zum ersten Mal Tränen runtergelaufen sind. Das letzte Ziel ist erreicht. Beim ersten Bewerb schon Gold. Was will man mehr? Jetzt kommen noch die technischen Disziplinen. Wenn noch etwas dazu kommt, ist es schön. Wenn nicht, ist es uns auch egal."

Marcel Hirscher ist "cool" geblieben

Auf die Frage, worauf er besonders stolz sei, sagte Marcel Hirscher nach seiner Siegesfahrt: "Auf eine wahnsinnig gute Abfahrt und auf ziemlich viel Coolness im Slalom, dass ich mich nicht verrückt machen habe lassen. Ich war die ganze Zeit und bin nach wie vor recht entspannt. Dadurch war es einfacher für mich, ruhig zu bleiben. Dass wir die erste Chance nutzen können, ist perfekt." Er fahre aber nun nicht nach Hause, "keine Angst. Aber eigentlich könnte ich". Es sei alles in allem ein guter Tag gewesen. "Wir sind ein bisschen sprachlos. Wir waren schwer angespannt, was die Entscheidungsfindung betrifft. Schade ist, dass ich meine Lederhose vergessen habe, aber ich freue mich sehr auf die Siegerehrung."

Alexis Pinturault: "Es war ein harter Kampf"

Alexis Pinturault, der Gewinner der Silber-Medaille, sagte: "Es waren sehr schwere Bedingungen. Ich bin sehr glücklich. Marcel ist so stark im Slalom. Ich bin einen guten Slalom gefahren. Es war ein harter Kampf. Ich habe Silber gewonnen. Jeder versucht auf das Podium zu kommen, es ist unglaublich schwer."

Marco Schwarz freut sich für Marcel

Marco Schwarz schrammte mit seinem vierten Platz am Podest vorbei. "Im Weltcup nehme ich den vierten Platz gerne. Hier ist es ein bisschen bitter, aber es hilft eh nichts", sagte er. "Ich war mir bewusst, dass Marcel ganz vorn mitfährt, man kann nur gratulieren."

ÖSV-Präsident spricht von "Riesenentlastung"

Der Kommentar von ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel: "Ich habe mir schon erwartet, dass er eine Goldene macht, nicht unbedingt in der Kombination. Er hatte ganz schlechte Bedingungen im Slalom. Wenn er in der Abfahrt etwas weiter weg ist, schaut es anders aus." Die Verkürzung der Abfahrt habe ihm sicherlich geholfen. "Hut ab. Er ist ein ganz konsequenter Mensch. Ein großer Tester. Er gibt sich nie zufrieden. Er kann natürlich noch viel erreichen. Wir brauchen keine Prophezeiungen machen. Eine Goldene hat er. Damit kann er die anderen Bewerbe entspannt angehen." Für den ÖSV sei die Goldene von Marcel auf alle Fälle eine Riesenentlastung. "Die Rodler haben uns schon einen großen Gefallen getan."

Sportminister freut sich mit dem "Ausnahmekönner"

Vizekanzler und Sportminister Heinz-Christian Strache teilte mit. "Ich freue mich sehr, dass Marcel Hirscher bereits in seinem ersten Rennen in Pyeongchang sein großes Ziel erreicht hat. Nach diesem Sieg hat sich unser Ausnahmekönner seinen Traum erfüllt und darf sich künftig auch Olympiasieger nennen. Dieser große Erfolg wird unserem gesamten Skiteam Riesenauftrieb geben."

(SN, Apa)