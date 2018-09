Hitzewelle in Japan: IOC für Sommerzeit bei Spielen 2020

Angesichts der Sommerhitze in Japan hat sich das Internationale Olympische Komitee (IOC) mit Blick auf die Sommerspiele 2020 in Tokio für die Einführung der Sommerzeit in dem asiatischen Land ausgesprochen. Zwar werde in Japan darüber noch debattiert, doch "scheint das eine gute Lösung zu sein", erklärte John Coates, Vorsitzender der IOC-Koordinierungskommission für 2020, am Mittwoch in Tokio.

SN/APA (AFP)/BEHROUZ MEHRI John Coates von der IOC-Koordinierungskommission