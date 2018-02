Hoffnung auf echte Abfahrt: Reichelt Mitfavorit

Die Abfahrer wurden um Geduld gebeten, hat das letzte offizielle Training auf der Strecke doch bereits am Samstag stattgefunden, und das Olympia-Rennen wird erst am Donnerstag (03.30 Uhr MEZ) gestartet. Die Hoffnung auf einen zusätzlichen echten Trainingslauf am Mittwoch erfüllte sich nicht, geplant ist wegen des starken Windes aber eine flotte Besichtigungsfahrt mit Übergewand.

SN/APA (KEYSTONE)/JEAN-CHRISTOPHE B Hannes Reichelt hofft auf gute Bedingungen