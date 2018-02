Hubertus von Hohenlohe will 2022 ältester Olympia-Teilnehmer werden

In Pyeongchang ist Hubertus von Hohenlohe - bekannt auch als der Ski-Prinz - nur als Zuschauer. In vier Jahren in Peking will der für Mexiko startende Skirennfahrer mit dann 63 Jahren aber nach Möglichkeit noch einmal antreten und zum ältesten Olympia-Teilnehmer der Geschichte werden.

SN/APA (EXPA/Groder)/EXPA/JOHANN GR Hubertus von Hohenlohe – dieses Foto zeigt ihn am 15. Februar als Zuschauer beim Damenslalom. SN/GEPA pictures Scharfgestellt: Hubertus von Hohenlohe am 17. Februar im Österreichhaus. SN/GEPA pictures Gern gesehener Gast: Hubertus von Hohenlohe am 17. Februar im Österreichhaus mit Peter Mennel und Karl Stoss.