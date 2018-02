"Ich war weit weg vom Sport"

Die Siegerehrung war schon vorbei, die Siegerinterviews abgedreht - da trafen die SN Anna Veith zum Gespräch über einen mehr als bewegten Tag.

Für 27 Minuten war Anna Veith Olympiasiegerin im Super G - dann kam die Tschechin Ester Ledecká und schnappte ihr in einer der größten Sensationen, die Olympische Spiele je erlebt haben, noch das vermeintlich sichere Gold weg - um den kleinstmöglichen Abstand von einer Hundertstelsekunde. Veith war kurz sprachlos, doch welche Bedeutung Silber nach den vielen Problemen in den letzten Jahren hat, erzählte sie den SN.





Zehn Stunden sind seit dem Rennen vergangen, wie sind die Emotionen jetzt?

Veith: Für mich ist es eine Sensation, was hier passiert ist, weil ich durch ein tiefes Tal gegangen bin und doch wieder auf einer Höhe angekommen bin. Ich habe hier definitiv Silber gewonnen und nichts verloren.





Beschreiben Sie doch bitte einmal, wie Sie den außergewöhnlichen Tag erlebt haben. In der Früh war ich sehr angespannt, weil ich gewusst habe: Jetzt ist der Tag da. Ich wusste, dass ich hier die größte Chance auf eine Medaille habe, war daher angespannt und nervös. Aber Großereignisse sind meine Stärke. Ich war total fokussiert und sobald der Gedanke an eine Platzierung gekommen ist, habe ich den Gedanken beiseite geschoben. Ich wollte mich einfach auf mein Skifahren konzentrieren. Als ich im Ziel die Nummer 1 aufleuchten sah, da war das ein extremer Moment. Das war der Moment, der mir alles zurückgegeben hat, wofür ich in den letzten drei Jahren gekämpft habe, wofür ich leiden musste, wofür ich mich gequält habe. Das waren extreme Emotionen.





Bis Ester Ledecká kam. Was war dann? Das ist schwierig zu beschreiben. Ester hat eine Wahnsinns-Leistung gebracht, sie war einfach schneller, da gibt es nichts zu diskutieren. Natürlich denkt man sich: Die eine Hundertstel. Aber es ist im Endeffekt egal, ob eine Hundertstel oder viel mehr Rückstand, es ist, wie es ist. Am Ende habe ich eine Medaille gewonnen.





Hatten Sie Ledecká auf der Rechnung? Nein, in diesem Rennen nicht, aber ich habe sie schon verfolgt. Als ich verletzt war, habe ich mir viele Rennen im TV angesehen und mir gedacht: Schau an, die wird eines Tages richtig gut.





Im Weltcup hat man Sie oft zweifelnd gesehen, hier vom ersten Moment an recht selbstbewusst, woher kam das? Ja, es hat mir hier den richtigen Kick gegeben. Ich habe hier viel Zeit zum Tüfteln gehabt und habe auch einiges am Material verbessern können, da ist zuletzt wirklich etwas weitergegangen. Das gibt mir das Gefühl, dass es richtig ist, was ich mache. was wirklich hilft. Vielleicht liegt es auch am Schnee hier, dass ich mich gut fühle.





Die Saison begann nicht ganz einfach und plötzlich hat man das Gefühl: Da ist wieder die alte Anna Veith. Was ist da passiert? Es ist eigentlich seit Saisonbeginn wahnsinnig viel passiert. Im Riesentorlauf hätte ich mir zu Saisonbeginn nicht vorstellen können, dass ich da heuer auch nur ein Rennen bestreite. Jetzt wurde ich bei Olympia Elfte und habe einen richtig guten zweiten Durchgang gehabt, das hat mich total motiviert. Ich habe schon lang nicht mehr so viel Spaß am Skifahren gehabt wie jetzt. Aber man darf auch nicht vergessen, dass ich mit Abfahrt, Super G und Riesentorlauf ein gewaltiges Programm bestreite, das wäre es auch für Läuferinnen, die keine so schwere Knieverletzung hatten wie ich.





Sie haben vor Pyeongchang gesagt: Es sind Ihre letzten Spiele. Ist das wirklich fix? Die nächsten Spiele - das sind noch einmal vier Jahre. Ich habe so viele Auf und Abs in meiner Karriere erlebt, dass ich mir manchmal denke: Ich fahre ja schon seit 30 Jahren Ski, wie lange kann ich das noch durchhalten?





Einmal muss ich noch auf Ihren Konflikt mit dem ÖSV und Präsident Peter Schröcksnadel, der Sie im Ziel spontan umarmt hat, zurückkommen. Ist da wirklich alles ausgeräumt und was war einst letztendlich der Wendepunkt? Der Wendepunkt war sicher das Vertrauen, das zwischen Peter und mir entstanden ist - wieder entstanden ist. Wir haben eine Zeit gehabt, da hat jeder dem anderen alles zu Fleiß gemacht. Um das zu stoppen, muss man miteinander reden und dann muss man langsam beginnen, Vertrauen aufzubauen. Das ist nicht leicht, wenn es vorher überhaupt kein Vertrauen gegeben hat. Aber jetzt sind wir an dem Punkt, an dem es geht.





Eine letzte, sehr persönliche Frage: Ich habe das Gefühl, hier mit der lockersten Anna Veith seit vielen, vielen Jahren zu sprechen. Würden Sie mir zustimmen? Warum sollte ich nicht locker sein? Man darf nicht vergessen: Ich war schon ganz weit weg vom Sport. Jetzt stehe ich da und habe Silber. Das ist eigentlich unglaublich.