Ins Krankenbett statt zur Medaillenfeier

Manuel Feller und Stefan Brennsteiner waren zwei ganz besondere Pechvögel des sonntägigen Riesentorlaufs.

Manuel Feller versuchte es noch mit einer Spur Galgenhumor, doch einen Lacher brachte selbst er nicht heraus. "Die Kombination Radius zu Geschwindigkeit hat nicht gestimmt", meinte er zu seinem ebenso spektakulären wie schmerzhaften Abflug im Riesentorlauf.

Da war er im ersten Lauf kurz vor dem Ziel auf dem Weg zur zweitbesten Laufzeit, ehe er ausgehebelt wurde. Doch viel mehr als die vergebene Medaille haben ihn danach sein Nacken und sein bereits lädierter Rücken geschmerzt. So ging es ab zur Untersuchung, wo ein Schleudertrauma an der Halswirbelsäule und eine geprellte Schulter festgestellt wurden. Bis Donnerstag haben nun die Physiotherapeuten viel Arbeit, um Feller für den Slalom fit zu bekommen. Sein Ersatzmann wäre Christian Hirschbühl - das birgt ein bisschen Pfeffer in sich. Denn Hirschbühl wurde Sonntag ausgebootet, für ihn wurde Marco Schwarz für das letzte Slalom-Ticket nominiert. Was Hirschbühl nicht verstanden hat. "Ich habe das Gefühl, dass ich der Schnellere war, aber es hat keine Qualifikation gegeben."

Noch schlimmer kam es für Stefan Brennsteiner. Der Pinzgauer lieferte den Riesentorlauf seines Lebens ab, brachte den aber nicht ins Ziel. Er fädelte bei hohem Tempo in einem Tor ein und kam heftig zu Sturz. Zu dem Zeitpunkt lag er eine Zehntelsekunde vor Henrik Kristoffersen, der später Silber geholt hat. "Das ist bitter, Stefan hätte heute eine Medaille gemacht, denn unten wäre erst seine wirklich starke Passage gekommen", war sich Sportdirektor Hans Pum danach sicher.

Was er zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste: Brennsteiner zog sich dabei offenbar einen Kreuzbandriss zu - es wäre der dritte seiner Karriere. Am heutigen Montag geht es für den Salzburger von Seoul nach Hause und danach sofort nach Innsbruck in die Klinik Hochrum. Dort soll er noch einmal untersucht werden - doch leider besteht wenig Zweifel an der Diagnose.

Diese Nachricht hat auch den Salzburger Ski-Präsidenten Bartl Gensbichler in Pyeongchang hart getroffen. "Ein Wahnsinn. Das war der Lauf, auf den er so lang gewartet hat." Gensbichler hat sofort Brennsteiners Mutter angerufen und ihr Trost zugesprochen. "Sie hat gesagt: Sie will, dass das jetzt ein Ende hat. Aber ich habe gesagt: Nach diesem Riesentorlauf darf er jetzt nicht aufhören."

Beide Skirennläufer waren Opfer zweier sehr schnell gesetzter Läufe, die auch über ein sehr anspruchsvolles Gelände geführt haben. Ein Riesentorlauf, der zum Angreifen eingeladen hat. "Das haben unsere Burschen wirklich gemacht", meinte Pum. Zwei haben es leider bitter bezahlt.