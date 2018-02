IOC-Chef Bach trotz Kälte und Wind in Pyeongchang unbesorgt

Trotz der Eiseskälte und der windbedingten Probleme bei den Winterspielen in Pyeongchang ist das IOC noch unbesorgt. "Das ist Sport in freier Luft, sagen uns die Wintersportverbände jeden Tag, wenn wir fragen, was machen wir denn jetzt. Die sind sehr entspannt, deswegen sind wir auch entspannt", versicherte IOC-Präsident Thomas Bach am Montag in Pyeongchang.

SN/APA (AFP)/- Bach trotzt der Eiseskälte und sieht die Verbände auf seiner Seite