IOC-Exekutive tagt am Samstag wegen Russland-Frage

Das Exekutivkomitee des Internationalen Olympischen Komitees tritt an diesem Samstag von 8.30 bis 10.30 Uhr (MEZ) zusammen. Wichtigster Punkt bei dem Treffen in Pyeongchang wird die Frage sein, ob die Suspendierung des Nationalen Olympischen Komitees Russlands (ROK) aufgehoben wird und russische Athleten hinter ihrer Fahne am Sonntag zur Schlussfeier der Olympischen Winterspiele einlaufen dürfen.

SN/APA (AFP)/ROBERTO SCHMIDT Dürfen russische Athleten bei Abschlussfeier eigene Fahne tragen?