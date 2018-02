IOC positioniert sich als Unterstützer von Bewerberstädten

Das Internationale Olympische Komitee hat sich zu einer Redimensionierung der Anforderungen an Veranstalter von Winterspielen bekannt. Diese sollen den Bewerbern größere Flexibilität ermöglichen und helfen, Kosten zu sparen. IOC-Vizepräsident Juan Antonio Samaranch jr. und Exekutivdirektor Christophe Dubi präsentierten die "neue Norm" am Montag in Pyeongchang österreichischen Medienvertretern.

SN/APA (AFP)/FABRICE COFFRINI IOC-Vizepräsident Samaranch würde europäische Spiele begrüßen