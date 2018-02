IOC-Präsident Bach äußerte Zweifel an "Sion 2026"

IOC-Präsident Thomas Bach hat Zweifel, dass die Olympischen Winterspiele 2026 in Sion stattfinden werden. Der Deutsche äußerte seine Skepsis über den Ausgang der Volksabstimmung im Wallis. "Es ist schwer zu sagen, ob die Abstimmung über Sion 2026 ein Erfolg wird", sagte Bach am Mittwoch am Rande des Kongresses des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) in Pyeongchang.

SN/APA (AFP)/FLORIAN CHOBLET Bach hegt Zweifel