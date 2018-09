IOC-Vize Samaranch lobte Lage in Peking für 2022 und China

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat sich am Dienstag mit den Fortschritten in den Vorbereitungen für die Winterspiele 2022 in Peking "extrem zufrieden" gezeigt. IOC-Vizepräsident Juan Antonio Samaranch meinte bei einem Besuch in der chinesischen Hauptstadt, man freue sich auch, dass sich die Anzahl der Skifahrer im Land innerhalb von zwei Jahren verdreifacht habe.

SN/APA (AFP)/WANG ZHAO IOC-Vizepräsident Samaranch ist zufrieden