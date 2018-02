IOC zog positive Halbzeitbilanz der Pyeongchang-Spiele

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat am Sonntag eine positive Halbzeitbilanz der Spiele in Pyeongchang gezogen. Die Organisatoren hätten gute Arbeit geleistet und ihre Versprechungen eingehalten, auch wenn es freie Plätze auf den Wettkampftribünen gebe. Selbst bei Vorläufen im in Südkorea populären Short Track blieben Plätze unbesetzt. Oftmals wurden die Tickets an Volunteers vergeben.

SN/APA (AFP/Symbolbild)/LOIC VENANC Viele Plätze bleiben leer