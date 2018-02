Iran mit Südkorea wegen Smartphones im Clinch

Weil die vier iranischen Teilnehmer an den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang keine Smartphones als Willkommensgeschenk erhalten haben, gibt es diplomatische Verwerfungen zwischen dem Iran und Südkorea. Die Regierung in Teheran sieht darin eine Diskriminierung ihres Teams und zitierte sogar den südkoreanischen Botschafter in Teheran herbei. Das Außenministerium warnte Seoul vor Konsequenzen.

SN/APA (AFP/Symbolbild)/JUNG YEON-J Samsung macht sich bei manchen unbeliebt