Iraschko-Stolz und Co. hoffen auf weiteren Olympiabewerb

8.500 Kilometer anreisen, zwei Wertungsdurchgänge um einen Medaillensatz und dann wieder heimfliegen. Die Skispringerinnen zählen zu den wenigen Athleten der Olympischen Winterspiele, die nur einen einzigen Bewerb absolvieren. Es bietet sich also keine Chance, etwaige Fehler zu korrigieren. Darum hoffen Daniela Iraschko-Stolz und Co. auf eine baldige Erweiterung ihres Programms.

"Für die Zukunft wäre es schon eine Überlegung wert, einen zweiten Bewerb oder einen Teambewerb zu machen", konstatierte auch Daniela Iraschko-Stolz nach ihren zweiten und letzten Spielen. Die Olympia-Silbermedaillengewinnerin von Sotschi 2014 war am Montagabend (Ortszeit) als beste Österreicherin auf dem sechsten Platz gelandet, ihre Olympia-Karriere ist nun vorbei.

"Die Burschen haben noch ein paar Chancen. Ich hoffe, dass es ihnen aufgeht und sie ein bisschen das Glück auf ihrer Seite haben, weil die sind vom Ergebnis her auch schlechter als sie sind", drückt die 34-jährige Steirerin Stefan Kraft und Co. für die beiden Bewerbe auf der Großschanze die Daumen.

Jacqueline Seifriedsberger und Chiara Hölzl planen freilich noch zumindest bis zu den Spielen 2022 in Peking. Für sie würde eine Änderung auch tatsächlich schlagend werden. "Es ist schon sehr schade. Jetzt war der Tag da, dann machst du zwei Sprünge, die zählen und nachher ist es schon wieder vorbei. Jetzt wären wir so richtig drinnen. Vielleicht schaut es in Zukunft anders aus", hofft die Oberösterreicherin.

Die Salzburgerin Hölzl sieht es genauso. "Wenn so ein Wettkampf wie heute ist, wo die Bedingungen sehr durchwachsen sind, freut man sich dann halt immer, wenn man sagt, 'morgen ist ein neuer Tag und eine neue Chance'. Das ist bei uns leider nicht der Fall, hoffentlich ändert sich da in nächster Zeit etwas."

Bei Nordischen Weltmeisterschaften gibt es seit 2013 zumindest einen Mixed-Bewerb mit zwei Damen und zwei Herren. Da die Herren aber schon drei olympische Bewerbe haben, wäre ein reiner Damen-Teambewerb oder ein zweiter Einzelbewerb für die Frauen wünschenswert. "Ja, ich hoffe, dass es irgendwann auch olympisch wird", meinte Cheftrainer Andreas Felder in Bezug auf einen Teambewerb und fügte lächelnd hinzu, "aber ich hoffe auch, dass wir bis dahin ein Team haben, weil momentan hätten wir keines." Aktuell fehlt dem ÖSV eine vierte schlagkräftige Dame.

So gilt es, in die nähere Zukunft zu blicken. Denn der Weltcup geht ja in Rasnov Anfang März weiter und am 11. März wird am Holmenkollen auf der Großschanze die Saison beendet.

Besonders die erst spät eingestiegene Iraschko-Stolz ist noch hungrig. "Ich habe noch einige Energien. So wie ich jetzt springe, ist einiges weitergegangen", sagte die Ex-Weltmeisterin. Nun will sie vor ihrer letzten Saison mit dem Höhepunkt Heim-WM in Seefeld den Anschluss an die absolute Spitze finden.

Von ihrer Performance in Pyeongchang war sie nicht enttäuscht. Iraschko-Stolz war ja nach langer Verletzung mit einem Weltcupsieg unmittelbar vor Olympia zurückgekehrt. "Ich habe vorher gewusst, dass ich nicht herfahren kann und alles so weitergeht. Wenn es ein Weltcup gewesen wäre, wäre ich zufrieden mit dem Ergebnis."

