Janine Flock: "Cool, dass ich Mitfavoritin sein darf"

Die beiden Medaillenbewerbe der Skeletoni bei den XXIII. Olympischen Winterspielen in Pyeongchang gehen zwar erst von Donnerstag bis Samstag in Szene, doch trainiert wird im Alpensia Sliding Centre schon fleißig. Und Österreichs Medaillenkandidatin Janine Flock hat dabei bisher ausgezeichnete Darbietungen gezeigt. Mit den Rängen 2-2-1-2 hat sie ihre Anwartschaft untermauert.

"Wir arbeiten uns gut heran, die Bahn steht wirklich gut da. Sie hat schnelle Übergänge und es ist viel Eis drauf im Vergleich zum Oktober", erinnerte sich Flock am Sonntag bei einer Pressekonferenz im Österreich-Haus an den Trainingslehrgang im Vorjahr. Dass die Weltcup-Sechste nicht zuletzt auch dank der starken Trainingsperformance hoch gehandelt wird, stört sie gar nicht.

"Ich finde es super cool, dass ich Mitfavoritin sein darf. Das ist eine schöne Rolle, ich bin auch vor jedem Trainingslauf extrem angespannt gewesen, aber ich hab das ganz gern", sagte die 28-jährige Tirolerin vor ihren zweiten Spielen.

Ihrem Lebenspartner Matthias Guggenberger lief es in seinen vier bisherigen Läufen sehr unterschiedlich - und genau das darf wohl auf dieser schwierigen Bahn nicht passieren. Nach einem 19. Rang zum Auftakt zeigte er mit Rang drei aber auch, welch Potenzial in ihm steckt, wenn er die richtige Linie trifft. Danach wurde er noch Neunter und Elfter.

"Die Bahn ist im Moment nicht sehr leicht, ich war im Herbst leider nicht da, und habe so etwas weniger Erfahrung. Die Kurve 9 ist zwar etwas entschärft, aber immer noch sehr schwierig", erklärt Guggenberger zur mittlerweile berüchtigten Kurve. Man sehe auch bei Rodlern, dass an dieser Stelle Topfavoriten patzen.

"Janine scheint sie ganz gut im Griff zu haben", meinte er in Richtung seiner Freundin. Doch auch er weiß: "Die Bahn verzeiht sehr wenige Fehler. Wichtig werden vier konstante Zeiten und nicht unbedingt die schnellste Zeit sein." Sehr unterschiedlich haben sich bisher auch die Eistemperaturen gezeigt, so fuhr Flock am Samstag bei minus 3, Guggenberger am Sonntag bei minus 13. "Man sieht eigentlich, dass wir sowohl beim warmen als auch kalten Eis sehr gut aufgestellt sind", meinte der Tüftler. Grundsätzlich müsse man sich um das Material wenig Sorgen machen.

Cheftrainer Michael Grünberger ist jedenfalls guter Dinge. "Wir sind sehr gut aufgestellt mit Janine, sie hat in den letzten vier Jahren bewiesen, dass sie sich in der Weltklasse etabliert hat." Nach einer schwierigen Saison habe man die Probleme in den Griff bekommen. "Bei den ersten zwei Trainings hat sie schon bewiesen, dass sie vier konstante Läufe runtergezogen hat", freut sich Grünberger und auch Guggenberger habe mit der dritten Laufzeit aufgezeigt. "Ich bin recht zuversichtlich, dass es auch sehr gute Spiele für uns werden können."

Der ehemalige Skeleton-Weltmeister (1990) war als Coach mitverantwortlich für das bisher einzige ÖOC-Skeleton-Edelmetall durch Martin Rettl (2002). Danach war Grünberger acht Jahre als Coach in Großbritannien, wo er nicht nur viel gelernt, sondern 2006 Shelley Rudman zu Silber bzw. 2010 Amy Williams in Vancouver gar zum Olympiasieg coachte.

"Da habe ich sehr viel gelernt, die haben ein ganz anderes Sportsystem wie bei uns", schwärmte er vom professionellen Umfeld: "Die haben 400.000 Pfund pro Jahr Budget, fahren sechs bis sieben Mal pro Jahr im Windkanal. Wir haben bei McLaren gleich neben der Formel 1 eine eigene Werkstatt gehabt." In Österreich hingegen ist alles ganz anders und er verfügt gar nicht über ein offizielle Budget. "Aber es geht trotzdem und das ist auch wieder schön."

