Japaner Hanyu führt nach Kurzprogramm der Eiskunstläufer

"Titelverteidiger" Yuzuru Hanyu liegt bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang nach dem Kurzprogramm im Herrenbewerb der Eiskunstläufer voran. Vor rund 10.000 Zuschauern erhielt der Japaner in der Gangneung Eisarena 111,68 Punkte und geht als Favorit vor seinem spanischen Trainingskollegen Javier Fernandez (107,58) und Landsmann Shoma Uno (104,17) in die Kür.

SN/APA (AFP)/MLADEN ANTONOV Titelverteidiger Hanyu bleibt erster Anwärter auf Gold