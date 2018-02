Die Curling-Frauen aus Japan haben sich am Samstag bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang im Spiel um Platz drei mit einem 5:3 gegen Großbritannien Bronze gesichert. Das Finale zwischen Schweden und Gastgeber Südkorea findet am Sonntag (1.05 Uhr MEZ) statt. Die favorisierten kanadischen Frauen waren in Südkorea bereits früh ausgeschieden und blieben erstmals seit 20 Jahren ohne Edelmetall.

SN/APA (AFP)/WANG ZHAO Jubel bei den japanischen Curling-Damen