Jeongseon - der Stachel im Fleisch von Olympia 2018

Nachhaltigkeit und umweltbewusster Umgang mit Ressourcen - das sind Werte, die in der olympischen Welt ganz groß geschrieben werden. Selbst in den vielen Pressezentren wird darauf hingewiesen, dass man sich nur jene Informationen auf Papier ausdrucken möge, die man unbedingt benötigt.

Beinahe hätte Südkorea diese Spiele auch ohne große Umweltsünden über die Bühne gebracht - wenn man nicht diese eine Strecke für die Speedbewerbe, auf der Matthias Mayer gestern gewonnen hat, benötigt hätte. Pistenbauer Bernhard Russi hat lange Zeit den geeigneten Berg gesucht, bis er rund 40 Fahrminuten südlich der Olympiaregion fündig wurde.

"Das ist ein für Asien ganz außergewöhnlicher Berg", meinte Russi, weil er eben kein runder Hügel wie viele Berge hier sei, sondern durchaus europäischen Vorstellungen eines Berges entspreche. Doch damit begannen die Probleme. Jeongseon ist eine in mehreren Hinsichten sensible Zone. König Sejong der Große (aufmerksame Leser der Kolumne wissen bereits, dass er im 15. Jahrhundert auch das koreanische Alphabet erfunden hat) ließ hier einst Ginseng-Bäume anbauen, dazu steht hier eine seltene Birkenart. Die mussten weichen, je nach Sichtweise wurden zwischen 50.000 (laut Veranstaltern) und 120.000 (laut Umweltschützern) Birken und Ginseng-Bäume gefällt. Dazu entstanden nicht nur kuppelbare Gondeln und Sessellifte (alles von Doppelmayr), sondern auch ein Luxushotel, Beschneiungsanlagen, ein Speicherteich und Flutlichtanlagen entlang aller Strecken bis zum Start. Die Baukosten dürften horrend gewesen sein und die offizielle Angabe des Veranstalters (zehn Millionen Dollar) um ein Zehnfaches übersteigen.

Das Problem jetzt: Man hat den Rückbau der Anlagen und die Renaturierung des Berges bei Baubeginn versprochen, ist angesichts der Kosten aber nun in (berechtigte) Zweifel geraten. Die Lösung klingt fast österreichisch: Provinzgouverneur Choi Moon Soon will später entscheiden, was aus dem Gebiet wird - wenn Olympia weg ist und die Kameras ausgeschaltet sind.



