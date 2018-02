Jetzt ist für Marcel bei den Spielen alles möglich

Die langersehnte erste Goldmedaille in der Kombination bei Olympia war am Ende ausgleichende Gerechtigkeit.

Das war wieder typisch Marcel Hirscher: Andere sitzen im Hotel und warten auf den Bewerb. Marcel legt am Tag vor der Kombination noch mit seinem Trainer Michael Pircher ein Speed-Training in Jeongseon ein. Mit hilfreichen Tipps von Hannes Reichelt und Aksel Lund Svindal. Das hat ihm wohl die letzte Motivation gegeben, um in der Abfahrt die Basis für Gold zu legen. Natürlich ist ihm die Verkürzung der Strecke mit weniger Sprüngen entgegengekommen, aber dafür hat er eine miserable Sicht beim Slalom gehabt - das war die ausgleichende Gerechtigkeit. Jetzt ist alles möglich. Warum nicht mit drei Goldmedaillen nach Hause kommen? Beeindruckend ist für mich, wie ruhig und konzentriert Marcel insgesamt an das Projekt Olympia herangegangen ist. Da hat natürlich das gesamte Team viel Anteil.

Der Slalom-Sturz von Matthias Mayer in der Kombination schmerzt. Ich wäre den Slalom nicht gefahren, schon deshalb, weil man wusste, dass der Slalom sehr schwierig und eisig sein würde. Für die Abfahrt sehe ich für meinen Kärntner Landsmann aber kein Problem. Oft ist man als Angeschlagener noch gefährlicher. Der Sportler ist mehr auf den Körper konzentriert - mehr als auf das pure Ergebnis.

Die Herrenabfahrt am Donnerstag könnte zur Geduldsprobe werden. Wir hoffen natürlich alle, dass sie nicht zur Windlotterie wird. Ich bin aber guter Dinge, dass die Verantwortlichen alles dafür tun, um eine faire Medaillenentscheidung herbeizuführen, und das Rennen nur bei fairen Bedingungen starten. Schließlich haben viele Fahrer in vier Jahren nicht mehr die Möglichkeit, das wichtigste Rennen zu bestreiten. Das darf die Athleten im Vorfeld aber sowieso gar nicht interessieren, weil sie darauf keinen Einfluss haben. Auch an der Diskussion, ob Jeongseon eine olympiawürdige Strecke ist, hat sich ein Abfahrer nicht zu beteiligen. Unter dem Motto "Ärgern kann ich mich danach auch noch" heißt es einzig und allein, die Gegebenheiten so zu nehmen, wie sie sind, und am Tag X die beste Leistung abzurufen.

1998 - wer kann sich an die Abfahrt nicht erinnern - hatten wir eine ähnliche Situation. Für mich ist sie nicht nur wegen Hermanns Jahrhundert-Abflug präsent, sondern weil ich in Nagano im Abschlusstraining Bestzeit gefahren bin. Daher kann ich sagen: Für einen Favoriten ist das Warten noch unangenehmer. Da willst du sofort fahren, weil du weißt, dass du in Topform bist. Und in einer Woche kann viel passieren. Die Verhältnisse können sich sowieso schnell ändern, aber auch Fitness und Form. Generell sehe ich die Verschiebung für unser Team zumindest nicht als Nachteil. So haben Hannes Reichelt und Co. noch mehr Zeit, um ihre sieben Sachen beieinanderzuhaben.

Auch in Salt Lake City 2002 war ich im letzten Training der Schnellste. Ich wollte damals alles so schnell wie möglich hinter mich bringen und habe gebetet: "Bitte lass ja alles nach Programm laufen." In diesem Fall hat für mich dann tatsächlich alles zusammengepasst. Die Topfavoriten bleiben für mich Beat Feuz, Kjetil Jansrud und vielleicht auch Aksel Lund Svindal und Christof Innerhofer, die wie Mayer die Trainings dominiert haben. Die Voraussetzung für einen Favoritensieg ist, dass es die Bedingungen zulassen. Wenn das nicht der Fall ist, dann kann es natürlich auch einen Überraschungsolympiasieger geben.



Fritz Strobl (45) ist Abfahrts-Olympiasieger von 2002 und neunfacher Sieger im Weltcup, darunter zwei Mal Triumphator auf der Kitzbüheler Streif.