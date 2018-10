Judoka Leutgeb holte Bronze bei Jugendspielen

Judoka Daniel Leutgeb hat am Sonntag bei den Olympischen Jugend-Sommerspielen (YOG) in Buenos Aires die erste Medaille für das ÖOC-Aufgebot geholt. Der 17-jährige Oberösterreicher eroberte in der Klasse bis 55 Kilogramm wie auch schon zuvor bei der U18-EM Bronze.

Nach zwei Ippon-Siegen war der Athlet der ASKÖ Reichraming im Halbfinale dem topgesetzten Weißrussen Artsiom Kolasau unterlegen. Im Kampf um Bronze gegen Ariel Shulman aus Israel triumphierte der einzige Judoka im ÖOC-Team jedoch mit Ippon in der Verlängerung. Quelle: APA