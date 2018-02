Kälteste Winterspiele seit 24 Jahren erwartet

Die kommenden Olympischen Winterspiele in Pyeongchang könnten die kältesten seit Lillehammer 1994 werden. Einer Studie zufolge liegt die tägliche Tiefsttemperatur im Februar in der südkoreanischen Provinz durchschnittlich bei minus elf Grad Celsius. In der Nacht kann es bis minus 20 Grad abkühlen und untertags steigt die Temperatur selten über den Nullpunkt.

SN/APA (AFP)/FABRICE COFFRINI Brrrr, es wird kalt in Südkorea!