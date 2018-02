Kanada gewann Auftaktspiel im Eishockey-Turnier klar mit 5:1

Titelverteidiger Kanada ist am Donnerstag mit einem souveränen 5:1 gegen die Schweiz in das Eishockey-Turnier bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang gestartet. Im Gegensatz zu einigen anderen Favoriten hatte der Olympiasieger der vergangenen beiden Winterspiele keine Mühe im ersten Vorrundenspiel.

SN/APA (AFP)/- Schweizer Goalie musste sich fünfmal geschlagen geben