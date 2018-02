Kanada gewann Olympia-Gold im Eiskunstlauf-Teambewerb

Kanada hat im olympischen Teamwettbewerb der Eiskunstläufer seine erste Goldmedaille bei den Winterspielen in Pyeongchang gewonnen. Mit 73 Punkten verwiesen die Nordamerikaner die Olympischen Athleten aus Russland (66) auf Platz zwei. Die USA holten am Montag in der Gangneung Eisarena mit 62 Zählern Bronze.

SN/APA (AFP)/MLADEN ANTONOV Kanadier zeigten ihr Können