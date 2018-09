Karate-Weltmeisterin Alisa Buchinger ist am Samstag beim Start der Olympia-Qualifikation in Berlin vorzeitig ausgeschieden. Bei den German Open kam in der Klasse bis 61 kg in Runde drei gegen die Türkin Merve Coban das Aus. Dennoch sammelte die 25-jährige Salzburgerin 150 Qualifikations-Punkte. Nächster Stopp ist vom 21. bis 23. September Santiago de Chile.

SN/APA/HANNES DRAXLER Buchinger musste sich geschlagen geben