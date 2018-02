Karriere-Fortsetzung für Snowboarder Schairer möglich

Snowboard-Crosser Markus Schairer wird seine Karriere nach der Wirbelsäulenoperation am LKH Feldkirch aus medizinischer Sicht fortsetzen können. Ob er das auch tun wird, ließ der Vorarlberger am Freitag in einer Medienkonferenz offen: "Es ist viel zu früh, eine Entscheidung zu treffen". Schairer war sich über das Ausmaß an Glück, das er bei seinem Sturz in Pyeongchang hatte, sehr bewusst.

SN/APA/DIETMAR STIPLOVSEK Schairer bedankte sich für die zahlreichen Glück- und Genesungswünsche