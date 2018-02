Keine Medaille für Österreich am ersten Bewerbstag

Österreichs Team ist am ersten Bewerbstag der XXIII. Olympischen Winterspiele in Pyeongchang ohne Medaille geblieben. Langläuferin Teresa Stadlober verfehlte den angepeilten Top-6-Platz im Skiathlon als Siebente zwar knapp, sorgte damit aber für die beste ÖOC-Platzierung am ersten Tag. Denn die Skispringer enttäuschten am Samstagabend in einer Windfarce von der Normalschanze schwer.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Stefan Kraft verpatzte seinen zweiten Sprung