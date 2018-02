Kim Jong-uns Schwester in Südkorea eingetroffen

Die Schwester des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un ist am Freitag zu einem historischen Besuch in Südkorea eingetroffen. Das Flugzeug mit Kim Yo-jong und dem protokollarischen Staatsoberhaupt Nordkoreas, Kim Yong-nam, landete auf dem Flughafen Incheon westlich der südkoreanischen Hauptstadt Seoul, wie Fernsehbilder zeigten.

Zum ersten Mal reiste damit ein Mitglied der seit drei Generationen in Nordkorea herrschenden Kim-Familie nach Südkorea. Kim Yong-nam, Vorsitzender der Obersten Volksversammlung, des formellen, aber de facto untergeordneten Parlaments der stalinistischen Diktatur, ist der ranghöchste nordkoreanische Politiker, der jemals nach Südkorea gereist ist.

Südkoreas Präsident Moon Jae-in begrüßte Kim Yong-nam. Moon und Kim schüttelten Hände, wie die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap meldete. Die Begegnung fand kurz vor der Eröffnung der Olympischen Winterspiele im südkoreanischen Pyeongchang statt.

Der Besuch der ranghohen Delegation aus dem Norden erfolgt anlässlich der Olympischen Winterspiele, die am Freitag in Pyeongchang eröffnet werden. Am Rande der Veranstaltung finden Gespräche zwischen Vertretern der beiden koreanischen Staaten statt. Für Samstag ist ein Mittagessen Moons mit Kim Yong-nam und Kim Yo-jong geplant.

Nordkorea hatte erst vor wenigen Wochen seine Beteiligung an den Winterspielen auf Basis einer Einigung mit Südkorea bekannt gegeben. Die Athleten von Nord- und Südkorea werden gemeinsam ins Stadion einmarschieren - ein Symbol der Annäherung zwischen den seit Jahrzehnten verfeindeten Nachbarn.

(Apa/Ag)