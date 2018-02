Kläbo gewann Langlauf-Sprint bei Herren, Nilsson bei Damen

Mit nur 21 Jahren zu Gold im Skilanglauf: Der als Topfavorit gestartete Norweger Johannes Hösflot Kläbo kürte sich am Dienstag in Pyeongchang souverän zum Olympiasieger im Sprint. Er bezwang im Finale in der klassischen Technik Weltmeister Federico Pellegrino (Italien) und den Russen Alexander Bolschunow. Bei den Damen triumphierte die Schwedin Stina Nilsson ebenfalls überlegen.

