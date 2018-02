Klapfer-Bronze gibt Kombi-Team Rückenwind für Großschanze

Österreichs Nordische Kombinierer haben gleich im ersten von drei Bewerben bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang zugeschlagen und sich damit viel Druck genommen. Die Bronzemedaille von Lukas Klapfer im Einzelbewerb von der Normalschanze bedeutet auch, dass die ÖSV-Kombinierer bei Olympia seit 2002 verlässliche Medaillenlieferanten sind. Und auf der Großschanze ist auch noch einiges möglich.

Was es zweifellos immer braucht, ist auch eine Portion Glück, gerade auf den Schanzen. "Der Sprung heute war 'harakiri' und Hoffen, dass Aufwind im Hang ist", meinte Bronzegewinner Klapfer. Sein Risiko ist aufgegangen: "Das ist sicher mein geilster Sprung gewesen", stellte der Steirer fest. Noch bei keinem Großereignis sei ihm solch eine Performance auf der Schanze gelungen.

Klapfer hat von Cheftrainer Christoph Eugen natürlich schon sein Großschanzen-Ticket zugesagt bekommen. Das Einzel vom großen Bakken geht am Dienstag, zwei Tage später der Teambewerb in Szene. "Alle können jetzt relativ locker an das Ganze angehen, vor allem Lukas. Natürlich macht es die Stimmung besser, wenn man gleich beim ersten Bewerb eine Medaille macht. Der Rest ist Draufgabe", freute sich Eugen. Für das Einzel will er sich wieder relativ früh für sein Quartett entscheiden, natürlich möchte auch Mario Seidl noch zu seinem Einsatz kommen. "Das frühe Entscheiden hat sich ausgezahlt. Die Leute müssen sich in Ruhe vorbereiten und nur so kann man gut arbeiten", glaubt Eugen.

Seidl, der im Vorjahr in Pyeongchang seine bisher einzigen Weltcup-Podestplätze geholt hatte, wird seine Teamkollegen Bernhard Gruber, Wilhelm Denifl und Franz-Josef Rehrl wohl fordern.

Ex-Weltmeister Gruber, der im Vorjahr die Olympia-Generalprobe verpasst hatte, kennt nun die Strecke auch im Wettkampf-Modus. Nach seinem vom Wind nicht begünstigten Sprung am Mittwoch fokussierte er sich ganz auf die Loipe. "Ich habe mich im Rennen recht gut gefühlt. Die Strecke taugt mir irrsinnig, man kann super ziehen, das kommt mir als groß gewachsenem Athleten zugute", sagte der Salzburger. Im Springen brauche er ein "aha-Erlebnis", dann könne es schnell gehen.

"Jetzt kommt die Großschanze, da sind wir als Team recht gut unterwegs. Wir lieben die Großschanzen. Ich hoffe, dass wir unsere Fliegerqualitäten ausspielen können", frohlockt Gruber, der alle seine drei Olympiamedaillen (Gold Team und Bronze 2010 sowie Bronze Team 2014) vom großen Bakken geholt hat.

Gruber schätzt den Medaillengewinn gleich zu Beginn hoch ein. "Luki hat die ganze Mannschaft mitgezogen, die Medaille war für das gesamte Team extrem wichtig." Und der Salzburger streute auch dem Betreuerteam Rosen: "Ihr müsst einmal schauen, wie sich die Leute für uns den Arsch aufreißen, die siehst du nur auf der Loipe Ski testen oder im Wachslraum. Das ist brutal." Das Material sei zum Auftakt "ein Eisen unter den Haxn" gewesen.

Sprungsieger Rehrl sog die Erlebnisse seines Olympia-Debüts auf und wollte über den Rückfall auf Platz 13 nicht meckern. Der erfrischend positive Ramsauer blickt schon Richtung Großschanze. "Für die große habe ich sicher auch noch Reserven." Gerade die Nordischen, meinte Rehrl wohl auch mit Seitenblick auf die Spezialspringer, hätten diese Medaille gebraucht.

"Evergreen" Willi Denifl freute sich mit dem Zimmerkollegen Klapfer. "Es war für unsere ganze Mannschaft echt ein geiles Erlebnis. Eine Einzelmedaille muss auch passieren, zum Glück ist etwas Cooles herausgekommen."

