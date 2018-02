Klapfer erstmals als Medaillenkandidat bei Großereignis

Team-Bronze aus Sotschi 2014 hat Lukas Klapfer als bisher einzige Medaille daheim hängen. Bei seinen zweiten Olympischen Spielen in Pyeongchang will der Steirer auch in den Einzelbewerben vorne mitmischen. Nach zwei Podestplätzen im Weltcup Mitte Jänner im Val di Fiemme ist das Selbstvertrauen groß.

SN/APA (EXPA)/EXPA/JFK Lukas Klapfer hat eine wechselhafte Karriere hinter sich