Das starke Abschlusstraining soll Auftrieb geben. Bernhard Gruber zeigte am Montag seine bisher besten Sprünge auf der Olympia-Großschanze in Pyeongchang/Alpensia und darf für den Einzelbewerb am Dienstag auf die Fortsetzung seiner Serie hoffen. Der 35-Jährige hat bei allen sechs Großereignissen seit 2010 stets zumindest eine Medaille geholt, darunter Team-Gold in Vancouver 2010 und WM-Gold 2015.

SN/APA (EXPA/Groder)/EXPA/JOHANN GR Aufwind für Bernhard Gruber