Der Verdacht auf schwere Knieverletzung bei Alpinskiläufer Stefan Brennsteiner hat sich bestätigt. Der Salzburger zog sich bei seinem Sturz am Sonntag im Olympia-Riesentorlauf in Yongpyong einen Riss des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie zu, das ergaben Untersuchungen nach der Heimkehr in Tirol. Er wird umgehend in der Privatklinik Hochrum operiert.

SN/APA (AFP)/DIMITAR DILKOFF Lange Pause für Stefan Brennsteiner