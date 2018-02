Langläuferin Björgen auch im Teamsprint auf Rekordjagd

Langläuferin Marit Björgen will keine Chance auslassen, um zur erfolgreichsten Teilnehmerin an Olympischen Winterspielen zu werden. Sie entschied sich, in Pyeongchang auch im Teamsprint am Mittwoch zu starten. Mit 13 Medaillen - 7 Gold, 4 Silber, 2 Bronze - steht Björgen gemeinsam mit ihrem norwegischen Landsmann Ole Einar Björndalen an der Spitze der ewigen Medaillenliste bei Winterspielen.

SN/APA (AFP)/ODD ANDERSEN Marit Björgen jagt den olympischen Medaillenrekord